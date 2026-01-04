モデルでタレントの益若つばさが年明け早々にイメチェンを報告した。益若は４日までに自身のインスタグラムを更新。「あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします！」とまずあいさつすると、「おやすみ期間髪の毛長くしちゃったネイル外して昨日は寝る前に前髪も切っちゃった！」とつづり散髪を“宣言”。アップした写真で目にかかっていた前髪をオン・ザ・眉毛にそろえた“ビフォー・アフター”を伝えた。