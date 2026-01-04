FC東京は4日、徳島ヴォルティスからGK田中颯(26)が完全移籍で加入することを発表した。東京都出身の田中は京都産業大から2022年に徳島へ加入。昨季はキャリアハイのJ2リーグ戦全38試合に出場し、4位でのJ1昇格プレーオフ進出に貢献した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK田中颯(たなか・はやて)■生年月日1999年6月10日(26歳)■出身地東京都狛江市■身長/体重184cm/82kg ■経歴東京Vユース-京都産業大-徳島■出