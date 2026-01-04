清水エスパルスは4日、サガン鳥栖から期限付き移籍していたMF中原輝(29)が完全移籍となることを発表した。中原は昨季に清水へ期限付き移籍し、J1リーグ戦26試合で2得点をマーク。また、ルヴァンカップで2試合に出場し、天皇杯では3試合で1得点を挙げた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF中原輝(なかはら・ひかる)■生年月日1996年7月8日(29歳)■出身地熊本県■身長/体重169cm/66kg■経歴山鹿FCJ-ルーテル学院中-