栃木シティは4日、FC東京からFW山下敬大(29)が完全移籍で加入することを発表した。山下は福岡大からレノファ山口FC、ジェフユナイテッド千葉、サガン鳥栖と渡り歩き、2022年にFC東京へ加入。2023年には湘南ベルマーレへの期限付き移籍を経験した。昨季J1リーグ戦では12試合に出場し、1ゴールを記録。同シーズン限りでFC東京と契約満了になっていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW山下敬大(やました・けいた