ヴィッセル神戸は4日、横浜FCからDFンドカ・ボニフェイス(29)が完全移籍で加入することを発表した。埼玉県出身のンドカは日本体育大から水戸ホーリーホック、東京ヴェルディと渡り歩き、2023年に横浜FCへ加入。2024年にはJ2リーグベストイレブンに選ばれた。昨季はセンターバックとしてJ1リーグ戦37試合に出場し、2ゴールを記録。また、ルヴァンカップ4試合でプレーした。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DFンド