ジュビロ磐田は4日、元日本代表GK川島永嗣(42)と2026シーズンの契約を更新したと発表した。4度のワールドカップを経験している川島は、2024年にストラスブール(フランス)から磐田へ加入。昨季はJ2リーグ戦21試合、ルヴァンカップ2試合に出場した。また、磐田は同日にDF川崎一輝(28)、GK阿部航斗(28)、MF石塚蓮歩(18)との契約更新も報告している。