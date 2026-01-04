清水エスパルスは4日、MF川谷凪(22)と新シーズンの契約を締結せず、契約満了となることを発表した。川谷は2022年に静岡学園高から加入。昨季は奈良クラブへ育成型期限付き移籍をしていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF川谷凪(かわたに・なぎ)■生年月日2003年7月6日(22歳)■出身地大阪府■身長/体重178cm/69kg■経歴TSK粟生SC-千里丘FC-静岡学園高-清水-いわき-清水-岡山-清水-奈良-清水■出場歴J2リーグ:2