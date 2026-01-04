HIV・エイズはどのような経路で感染するのかを知っていますか？この記事ではHIV・エイズの感染による症状を紹介しています。 ※この記事はメディカルドックにて『「HIV・エイズ」に感染すると現れる症状はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病