ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年1月4日（日）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 123 - 114 ユタ・ジャズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ユタ・ジャズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし25-29で