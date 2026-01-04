【その他の画像・動画等を元記事で観る】 横山裕（SUPER EIGHT）、藤原丈一郎（なにわ男子）らが「日本を代表する超一流のアスリート＝ウルトラマン」らによる超高難度ミッション挑戦を見届ける『ウルトラマンDASH』が、今夜1月4日18時30分より放送される。 ■横山裕＆箱根駅伝王者は富士山麓最強山登り電車にリベンジなるか？ 突如訪れたピンチを救うため、日本を代表する超一流のアスリート達が日常空間を舞台に