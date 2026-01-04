AIを活用したカスハラ対策のデモンストレーションで、不適切な発言をパソコンで確認する茨城県取手市の職員＝2025年11月、取手市役所茨城県取手市が、人工知能（AI）を活用し、住民からの暴言や不当な要求を受けるカスタマーハラスメント（カスハラ）対策に乗り出している。個室での相談対応で「税金泥棒」「ばかやろう」など不適切な発言があれば、AIが検知して同時に管理職に知らせる仕組みだ。上司らが駆け付けられる態勢を作