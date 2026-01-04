女優の国仲涼子（46）が4日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。ヒロインを務めた2001年のNHK朝ドラ「ちゅらさん」の撮影秘話を明かした。同作は、沖縄・小浜島の美しい自然の中で育ったヒロインが、個性的な人々の優しさに支えられ、命の尊さや家族の絆を胸に、のびのびと大らかに成長していく姿を描いたドラマ。サンドウィッチマン伊達に「小浜島でしたっけ？」と振られた国仲は「はい、小浜です！」と