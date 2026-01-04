◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)倒れ込みながら、なんとかタスキをつなぐ姿が話題となった大東文化大学・菅粼大翔選手。そんな菅粼選手の箱根駅伝出場までの経緯について、自身も箱根路を走った経験を持つ俳優・和田正人さんが明かしました。予選会を全体8位で突破し、4年連続54回目の出場を果たした大東文化大学。3区を託された1年生・菅粼選手はトップと5分15秒差の18位でタスキを受け