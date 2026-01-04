ANGEL-TAKA(Neu:NOIZ)初となるソロワンマンライヴ＜CHRISTMAS EVE & ADAM＞が、12月24日のクリエスマスイヴにSHIBUYA STAR LOUNGEにて開催された。「何年も前からソロをやりたい気持ちがあった」とインタビューで語っていたANGEL-TAKA。自身念願のソロライヴを実現するとともに、この日はファンの皆さんのサンタクロースとして素敵なプレゼントを届けた。フロアの暗転と同時にミラーボールが回り出すと、温かい拍手に包まれ幕