音楽イベント「rockin’on sonic 2026」が4日、公式サイトを更新。出演予定だった「PET SHOP BOYS」のニール・テナントが体調不良のため出演キャンセルとなったことを発表した。 【写真】体調不良となったニール・テナント 公式サイトでは「本日開催のrockin’on sonic 2026ですが、ヘッドライナーで出演予定のPET SHOP BOYSに関してニール・テナントが体調不良のため出演キャンセルとなります」と