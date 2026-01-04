興國は鹿島学園に1-3で敗れた第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝が1月4日に行われ、Uvanceとどろきスタジアムでは興國（大阪）と鹿島学園（茨城）が対戦し、3-1で鹿島学園が勝利して17大会ぶりのベスト4進出を決めた。大阪府大会優勝後に一部部員に飲酒問題が発覚した興国は大会出場も危ぶまれていたなか、飲酒問題に絡んでいない選手達だけで今大会に出場していたが、国立競技場での準決勝を目前に敗退となった。六車拓也