「初夢賞」（４日、三国）年末年始恒例シリーズは、１２Ｒで優勝戦が行われ、６号艇の森悠稀（３３）＝兵庫・１１８期・Ａ２＝が、５コースまくり差しで１着。２０２４年６月の当地以来、通算２回目の優勝を飾り、賞金１７３万円を獲得した。イン先マイの室田泰史（福井）を２周２Ｍでさばいた萩原秀人（福井）が２着に入り、人気を背負った室田は３着だった。森が策士ぶりを発揮した。今期はフライング（Ｆ）１回、欠場など