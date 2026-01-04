女優の山下リオ（33）が、2日放送のTBS系「ニノなのに新春SP」（後9・15）に出演し、俳優・福山雅治との共演エピソードを明かした。福山とは、同局系ドラマ「ラストマン」で共演歴がある。「すっごい緊張して現場に入ったんですけど、ホントに気さくなのがびっくりして」。福山の人柄が、緊張を解きほぐしてくれたという。また「福山雅治さんによる、福山雅治さんのものまねをして下さってたんです」と、驚くべきサービス