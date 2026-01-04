大相撲初場所（11日初日・両国国技館）に新大関として臨む安青錦が4日、場所前初の出稽古として東京都中央区の荒汐部屋に赴き、小結若元春と幕内若隆景に6勝2敗と及第点の内容だった。新年は3日に始動。昨年12月22日の番付発表後に相撲を取るのも初となり「なかなか忙しかったので。まだ体が慣れていない。少しずつ調子を上げていく」と語った。前傾姿勢の攻めは健在で、若元春が得意とする左四つで頭をつけて寄り切る場面もあ