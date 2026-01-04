付ける向きでも意味が変わる？今年2026年は午年ですが、かつては愛車のグリル部分などに、馬の蹄（ひづめ）を保護する「蹄鉄（ていてつ）」を取り付けるユーザーがよくいました。【言わば純正品？】これが「グリル自体が蹄鉄のクルマ」です（写真で見る）一種のドレスアップともいえるクルマへの蹄鉄の装着ですが、日本では1970年代から1990年代ごろにかけて流行しました。しかしこれは日本で生まれた文化ではなく、発祥はヨー