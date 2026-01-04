先月（12月）、香川県三豊市で軽トラックを盗んだとして、男がきょう（4日）逮捕されました。 窃盗の容疑で逮捕されたのは、住所不定、無職の男（28）です。 警察によりますと、男は12月18日午後6時半ごろから19日午前5時15分ごろまでの間、三豊市の宿泊施設に駐車していた、三豊市に住む男性（54）の軽トラック1台（時価25万円相当）を盗んだ疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。