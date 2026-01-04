櫻坂46の勝又春さんは、1月4日に自身のブログを更新。京都大学に在学中であることを明かしました。【写真】現役京大生・勝又春さん「まさか京大だったとは」勝又さんは、自身のブログにて「以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」とつづり、京大生であることを明かし、「本来、大学のことはアイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話で、正直なところお話しす