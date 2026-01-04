言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、忙しい毎日に「潤い」や「お休み」をくれるような言葉がそろいました。言葉の「頭」にも「最後」にも、同じ3文字が隠れています。リズムよく言葉を完成させてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□□けいや□□□□□□じつこう□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：きゅう正解は「きゅう」でした。