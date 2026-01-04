元プロレスラーの小橋建太氏が３日、自身のインスタグラムを更新。「昨年の事ですが、菅野智之投手（ボルティモア・オリオールズ）が、エニタイムフィットネス等々力にトレーニングに来てくれました」などと記し、自身がオーナーを務めるジムでの大リーグ右腕との２ショット写真を投稿した。菅野について「メジャー挑戦１年目を終え、去就に注目が集まるなか、トレーニングを頑張る姿に２０２６年の活躍が期待出来ました」と記