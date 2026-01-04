昨季カムバック賞に選ばれた中日の大野雄大投手が4日、トレーニングを兼ねて地元京都市の大文字山を登った。37歳のサウスポーは「昨年以上にやりたいという気持ちは強い。若い選手に負けないように頑張りたい」と新年の抱負を語った。2023年の左肘手術から復活を遂げ、昨季は自己最多に並ぶ11勝をマークした。大文字山登山は京都外大西高時代から続ける年頭の恒例行事で「昨年の今頃、ここを登っていた時は全く想像できないよ