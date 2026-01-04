タレント村重杏奈（27）が、3日深夜放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（深夜1時20分）に出演。お土産について話した。MCの平成ノブシコブシ吉村崇（45）に「ついついお土産とか。ロケも多いじゃないですか」と聞かれた村重は「調味料をよく買っちゃって。あ、賞味期限きれちゃってる、みたいなことが結構あって」と話した。続けて「地方にロケに行くと必ずキャラクターソックスを買っちゃうんですよ」と明かした。