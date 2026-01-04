『働く！くよくよ犬2』（ろふ/KADOKAWA）第17回【全18回】【漫画】『働く！くよくよ犬2』を第1回から読む「あの言い方はおかしかったな...」「こう思われてたらどうしよう...」繊細で何かと気にしすぎてしまう主人公の「イヌ」。その性格ゆえ会社で働く同僚たちと、たびたびすれ違いが起きるけれど――？「登場人物全員が優しい世界」に癒される、SNSでバズ連発のほのぼのギャグ漫画『働く！くよくよ犬』に、ついに2巻が登場！『働