1月4日、中山競馬場で行われた9R・招福ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1800m）は、岩田康誠騎乗の5番人気、アスクデビューモア（牡5・栗東・福永祐一）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にゴールドアローン（牝5・美浦・青木孝文）、3着に1番人気のバギーウィップ（牡4・美浦・萩原清）が入った。勝ちタイムは1:53.1（稍重）。2番人気で戸崎圭太騎乗、デコラシオン（牡7・美浦・高木登）は、4着敗退。【新馬/中山6R】3連単200万円