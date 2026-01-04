1月4日、中山競馬場で行われた6R・3歳新馬戦（芝2000m）は、三浦皇成騎乗の7番人気、トップオブザライン（牡3・栗東・友道康夫）が勝利した。3/4馬身差の2着に13番人気のトライアンドエラー（牝3・栗東・加藤公太）、3着に15番人気のカズシ（牡3・美浦・高柳瑞樹）が入った。勝ちタイムは2:04.0（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、ドウカキミニトドケ（牝3・栗東・田中克典）は14着、2番人気で石川裕紀人騎乗、オービタルピリオド