1月4日、中山競馬場で行われた3R・3歳新馬戦（ダ1200m）は、矢野貴之騎乗の4番人気、エアサロメ（牝3・美浦・大竹正博）が快勝した。7馬身差の2着にベセル（牡3・美浦・蛯名正義）、3着に2番人気のアンチェーン（牝3・美浦・嘉藤貴行）が入った。勝ちタイムは1:13.2（稍重）。1番人気で荻野極騎乗、デザートイーグル（牡3・美浦・加藤士津八）は、11着敗退。【中山2R】戸崎圭太フィンガーが大差圧勝7馬身差圧勝大井から参戦