1月4日、中山競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、フィンガー（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。大差の2着にニシノモリミチ（牡3・美浦・高木登）、3着に2番人気のゴーフォアブローク（牡3・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:54.5（稍重）。【京都6R】今村聖奈が2026年の初勝利単勝1.3倍の支持戸崎圭太騎乗の1番人気、フィンガーが圧倒的なパフォーマンスで初勝利を飾った。スター