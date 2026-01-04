【新華社北京1月4日】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が4日、北京に到着した。習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、4日間の日程で中国を国賓として訪問する。李氏にとって今回が大統領就任後初の訪中となる。