２日、ハルビン松花江氷雪カーニバルの会場で、氷雪アトラクションを楽しむ人々。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月4日】中国黒竜江省ハルビン市で開催されている第8回ハルビン松花江氷雪カーニバルの会場では元日連休（1〜3日）期間中、市民や観光客がさまざまな氷雪アトラクションやスポーツを体験し、休日を満喫した。