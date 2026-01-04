女優の広瀬すず（27）が4日までに自身のインスタグラムを更新。年末のあいさつをした。「2025楽しかったーーーー。」と書き出した広瀬。「楽しすぎた！いっぱいありがとうっ」と感謝をつづった。無邪気な笑顔ではしゃぐオフショットをアップ。「みなさんも頑張りすぎず、がんばりましょね。マイペースにね。楽しみにしててほしいことも沢山あります。来年もどうぞよろしくうう。がんばるぞ」として「良いお年をっ」と伝え