お笑いコンビ、マヂカルラブリーの村上（41）が、3日深夜放送のフジテレビ系「スターの家計簿、見直します」（深夜1時20分）に、妻でタレントの、いとくとら（読み方＝いくら）とともに出演。買い物の癖を明かされた。村上は同じ服を何枚も持っているという。ストックしたまま着ていないものも多い。それについて「不安になっちゃうから」と話した。「気に入った服があったとして、来季にはないじゃないですか。そうなったら今、買