08年結成のお笑いコンビ、トム・ブラウンが4日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。この日同番組内で“開催”されたお笑い大会で、「賞レース初優勝」を決め、喜んだ。特別企画として「アッコをネタにして笑わせろ！AKO−1GP」とのタイトルで、MCニューヨークの屋敷裕政が「アッコワングランプリは、アッコさんやアッコにおまかせに関するネタで面白い芸人NO・1を決める大会でございます。今回が初開催