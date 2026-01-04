私はユカコ。夫のシンゴと息子のハヤト（11ヶ月）と暮らしています。実家で同居する兄夫婦にはタイキくん（10ヶ月）がいて、双子のように仲良く育ってきました。ある日ハヤトがタイキくんの腕に軽く噛みつくと、兄や母からひどく怒られてしまいました。私だったら「子ども同士のことだから」と大らかに捉えるのに、私たちをのけ者にするかのような態度が納得できません。すると翌週。今度はハヤトの方が、タイキくんに突き飛ばされ