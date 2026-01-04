女優・浜辺美波（25）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新。新年早々「食あたり」になったと報告した。浜辺は「明けましておめでとうございま食あたり!年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました!」とまさかの告白。「やっと少しづつ復活!年末年始、食あたりしていた皆さん！している皆さま、おつかれさまです…改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております!」