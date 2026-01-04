病院に到着した救急車のイメージ東京消防庁は4日、1〜3日に餅を喉に詰まらせ、80〜96歳の男女7人が救急搬送されたと発表した。うち80代の女性が死亡した。「餅は小さく切ってゆっくりかみ、乳幼児や高齢者の様子を見守ってほしい」と呼びかけている。東京消防庁によると、死亡した女性は1日午前1時10分ごろ、港区の自宅で大福を喉に詰まらせ、搬送先の病院で死亡が確認された。1日午前7時55分ごろには品川区の80代男性が、3