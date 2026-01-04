小泉防衛大臣は、北朝鮮が午前8時ごろに少なくとも2発の弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。いずれも変則軌道で飛翔した可能性があるということです。【映像】北朝鮮のミサイル（軍事パレードの様子）小泉防衛大臣「今回の発射については我が国として北朝鮮に対し北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議し、強く非難しました」防衛省によりますと北朝鮮は午前8時前後に少なくとも2発の弾道ミサイルを日本海側に発射しま