阪神にドラフト２位指名された谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が４日、金沢市の母校・星稜高で自主トレを公開した。キャッチボールでは外野手用グラブも使用した。毎年恒例の自主トレ。ヤクルトの内山なども谷端同様毎年参加しているという。「３０日、３１日、１日、２日も午前中ここで練習しまました」と年末年始は名だたるＯＢと練習をともにした。会話の内容は「堅苦しい感じじゃなくて雑談ばっかです。（東都大学）リー