広島・小園海斗内野手（２５）が４日、広島市内の野球施設で自主トレを公開した。屋内施設でキャッチボール、マシン打撃などで汗を流した小園は「いい感じできていますし、練習も続けてやっている」と年末年始も、元日以外は体を休ませることなく、自主トレに精を出したという。例年よりも早めのシーズンへむけたコンディション作りで、見据えているのは「出たいなっていう気持ちは強く持っています」と明かす、３月開催で野球