ＪＲＡは１月４日、日本調教馬として初めてブリーダーズカップクラシックを制覇したフォーエバーヤングの栄誉をたたえ、東京競馬場で２月１日に記念イベントを実施することを発表した。記念イベントは第４レース終了後、ウィナーズサークルで行われ、藤田晋オーナー、矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、吉田俊介氏（ノーザンファーム副代表）が出席予定。また、当日の根岸Ｓ・Ｇ３（ダート１４００メートル）は「フォーエバーヤン