外務省は4日、米国のベネズエラ攻撃を受け、日本政府として状況を注視しつつ、邦人の安全確保に取り組み、関係国と緊密に連携し情報収集を含めた対応に努めているとの外務報道官談話を発表した。現時点で邦人被害情報はないとした。