テレビ東京「池上彰とイモトアヤコ２０２６年はこうなる！」が２日、放送され、俳優・内藤剛志の隣の中央席に座った五輪金メダリストの華やかな晴れ着姿に注目が集まった。元スピードスケート女子平昌五輪金メダリストの高木菜那さん（３３）で、赤を基調としたお正月らしい華やかな色柄の着物姿で登場。今年２月６日に開幕するミラノ・コルティナオリンピック（冬季五輪）について「今回はスキーモっていう登山をしながらス