青学大が３連覇を果たした第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）。３日には復路が行われ、東京都内に練習拠点を置く大学では、総合５位の中大のほか、駒大、創価大、帝京大、日大が１０位以内に入り、来年の大会のシード権を得た。駒大は往路７位だったが、６区で伊藤蒼唯選手（４年）が区間２位を記録。１０区では佐藤圭汰選手（４年）が区間新記録を出し、復路３位、総合６位に