FC東京が4日、鳥栖から期限付き移籍中だったFWマルセロヒアン（23）を完全移籍で獲得したと発表した。昨季は公式戦35試合13得点1アシストを記録。惜しまれつつも24年に現役を引退したディエゴオリベイラに代わるエース候補として大きな期待が寄せられる。マルセロヒアンはクラブを通じて「ファン・サポーターのみなさま、このたびFC東京に完全移籍加入することになりました。2025シーズンも温かいサポートを本当にありがとう