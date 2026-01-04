（台北中央社）1日から大陸からの強い寒気団が影響し、気温が低下していた台湾。中央気象署（気象庁）によると、4日は日中に寒さが和らぐものの、5日からは再び気温が下がる見通し。4日朝は放射冷却の影響で冷え込みが続き、北部・新竹県関西では午前5時39分に同日朝の平地の最低気温4.8度を記録した。同署の林定宜予報官は3日、中央社の取材に対し、4日は大陸からの強い寒気団が弱まると説明。最高気温は中部以北や東台湾では21〜