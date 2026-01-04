性行為後に腹痛がある時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「性行為後に腹痛」を感じる原因はご存知ですか？対処法も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：阿部 一也（医師） 医師、日本産科婦人科学会専門医。東京慈恵会医科大学