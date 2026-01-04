ロサンゼルス・クリッパーズ vs ボストン・セルティックス日付：2026年1月4日（日）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 115 - 146 ボストン・セルティックス NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ボストン・セルティックスがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリ&#12540